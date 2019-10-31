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Брат Возняцки заявил о скором завершении карьеры датской теннисистки

Брат Возняцки заявил о скором завершении карьеры датской теннисистки
Теннис / WTA 0

Брат Каролины Возняцки Патрик прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры датской теннисисткой.

«У Каролины есть желание продолжать играть в 2020 году — это приятно. Не знаю, на скольких турнирах она планирует сыграть, но в Окленде и на US Open она сыграет точно.

Вместе с тем я знаю, что уже скоро Каролина решит уйти из тенниса. Думаю, она в том положении, когда может выбить турниры, на которых хочет играть», — цитирует Патрика Tennis World USA.

В 2019 году 29-летняя теннисистка провела 35 матчей, из которых выиграла в 20 случаях. В её активе нет завоёванных трофеев. На протяжении сезона Каролина неоднократно испытывала проблемы со здоровьем — в частности, ей был поставлен неутешительный диагноз «ревматоидный артрит».

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