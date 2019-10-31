Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.



Эшли 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



Барти одержала две победы на групповом этапе и вышла в полуфинал. Квитова потерпела три поражения и заняла последнее место в Красной группе.



Вторую путёвку в полуфинал в очной встрече разыграют швейцарка Белинда Бенчич и голландка Кики Бертенс.



Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.