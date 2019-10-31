Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Эшли 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Барти одержала две победы на групповом этапе и вышла в полуфинал. Квитова потерпела три поражения и заняла последнее место в Красной группе.

Вторую путёвку в полуфинал в очной встрече разыграют швейцарка Белинда Бенчич и голландка Кики Бертенс.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Шэньчжэнь. Красная группа
31 октября 2019, четверг. 13:30 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019