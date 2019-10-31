Де Минор уступил Циципасу в Париже и не смог отобраться на Итоговый турнир ATP

Алекс де Минор лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP. Австралиец не сможет набрать нужное количество рейтинговых очков после своего поражения в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция), где он уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.
Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
Ещё в одном матче игрового дня на «Мастерсе» в Париже Доминик Тим, гарантировавший себе участие в ATP Finals, уступил болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 2:6.
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В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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