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Надаль победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Надаль победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл в двух сетах швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Вторая ракетка мира в ходе матча выполнил 4 эйса и допустил одну двойную ошибку. При этом Надаль реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Вавринка 6 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Однако Стэн не смог реализовать свои брейк-пойнты — 0 из 2.

В 1/4 финала соперником Надаля будет француз Жо-Вильфрид Цонга, который сумел одолеть немца Ян-Леннарда Штруффа — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6).

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Париж. 3-й круг
31 октября 2019, четверг. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
16
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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