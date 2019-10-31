Надаль победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Испанец Рафаэль Надаль в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл в двух сетах швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Вторая ракетка мира в ходе матча выполнил 4 эйса и допустил одну двойную ошибку. При этом Надаль реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Вавринка 6 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Однако Стэн не смог реализовать свои брейк-пойнты — 0 из 2.

В 1/4 финала соперником Надаля будет француз Жо-Вильфрид Цонга, который сумел одолеть немца Ян-Леннарда Штруффа — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6).



В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.