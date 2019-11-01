Вавринка лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP

Швейцарец Стэн Вавринка после поражения в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 4:6, 4:6 лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP.



Напомним, на Итоговый турнир уже квалифицировались семь теннисистов: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).



На единственную оставшуюся путёвку претендуют итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис.

Напомним, Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.

