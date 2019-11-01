Вавринка лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP
Швейцарец Стэн Вавринка после поражения в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 4:6, 4:6 лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP.
Напомним, на Итоговый турнир уже квалифицировались семь теннисистов: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
На единственную оставшуюся путёвку претендуют итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис.
Напомним, Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
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