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Монфис обыграл Албота на «Мастерсе» в Париже

Монфис обыграл Албота на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP 0

Француз Гаэль Монфис в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл в двух сетах румына Раду Албота со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Монфис в ходе матча выполнил 12 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом француз реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Албот 1 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. При этом он смог реализовать только 2 своих брейк-пойнта из 9.

В 1/4 финала соперником Монфиса будет канадец Денис Шаповалов, который сумел одолеть немца Александра Зверева — 6:2, 5:7, 6:2.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Париж. 3-й круг
31 октября 2019, четверг. 23:40 МСК
Гаэль Монфис
13
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 1
         
Раду Албот
50
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
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