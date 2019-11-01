Монфис обыграл Албота на «Мастерсе» в Париже

Француз Гаэль Монфис в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл в двух сетах румына Раду Албота со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Монфис в ходе матча выполнил 12 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом француз реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Албот 1 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. При этом он смог реализовать только 2 своих брейк-пойнта из 9.
В 1/4 финала соперником Монфиса будет канадец Денис Шаповалов, который сумел одолеть немца Александра Зверева — 6:2, 5:7, 6:2.
В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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