Свитолина на Итоговом чемпионате WTA выиграла девятый матч подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 7:5, 7:6 (12:10). Для уроженки Одессы, являющейся действующей чемпионкой WTA Finals, это девятая победа подряд на этих соревнованиях.

На нынешнем турнире Элина выиграла уже три матча, на прошедшем Итоговом чемпионате — все пять. Групповой этап WTA Finals 2017 года украинка завершила победой над румынкой Симоной Халеп.

За выход в финал Свитолина поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния).

Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября.

Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового чемпионата WTA