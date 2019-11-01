Свитолина на Итоговом чемпионате WTA выиграла девятый матч подряд
Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 7:5, 7:6 (12:10). Для уроженки Одессы, являющейся действующей чемпионкой WTA Finals, это девятая победа подряд на этих соревнованиях.
На нынешнем турнире Элина выиграла уже три матча, на прошедшем Итоговом чемпионате — все пять. Групповой этап WTA Finals 2017 года украинка завершила победой над румынкой Симоной Халеп.
За выход в финал Свитолина поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния).
Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября.
Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового чемпионата WTA
Бенчич поделилась ожиданиями от полуфинала Итогового турнира со Свитолиной
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