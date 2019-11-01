Бенчич поделилась ожиданиями от полуфинала Итогового турнира со Свитолиной

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала об ожиданиях от матча с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай). Встреча состоится завтра, 2 ноября.
«Элина — одна из теннисисток, которым очень подходит этот корт. На нём удобнее тем, кто больше защищается. К тому же она может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я об этом знаю. Я буду сосредоточена на своей игре.
Я вышла в полуфинал, так что уже могу расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать агрессивно», — приводит слова Бенчич ASAP Sports.
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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