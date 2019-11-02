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Надаль допустил возможность участия на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Надаль допустил возможность участия на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / ATP 0

12-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос болельщиков, готов ли он побороться за чемпионский титул на этом турнире в парном разряде и с кем.

«Не знаю, смог бы я вообще выиграть «Ролан Гаррос» в паре. Для начала нужно попробовать вообще выступить в подобном формате. Раньше никогда этого не делал. Конечно, всё возможно. Но это будет трудно. С кем играть? Марк Лопес, если он будет здоров, будет отличным партнёром», — сказал Надаль в интервью официальному каналу «Мастерса» в Париже в YouTube.

За выход в финал престижных соревнований в Париже Рафаэль поборется с Денисом Шаповаловым, который обыграл француза Гаэля Монфиса. Счёт в личных встречах Надаля и канадского теннисиста — 1-1.

Надаль может улучшить достижение Медведева, если обыграет Шаповалова в Париже
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