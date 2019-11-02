Надаль допустил возможность участия на «Ролан Гаррос» в парном разряде
12-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос болельщиков, готов ли он побороться за чемпионский титул на этом турнире в парном разряде и с кем.
«Не знаю, смог бы я вообще выиграть «Ролан Гаррос» в паре. Для начала нужно попробовать вообще выступить в подобном формате. Раньше никогда этого не делал. Конечно, всё возможно. Но это будет трудно. С кем играть? Марк Лопес, если он будет здоров, будет отличным партнёром», — сказал Надаль в интервью официальному каналу «Мастерса» в Париже в YouTube.
За выход в финал престижных соревнований в Париже Рафаэль поборется с Денисом Шаповаловым, который обыграл француза Гаэля Монфиса. Счёт в личных встречах Надаля и канадского теннисиста — 1-1.
Надаль может улучшить достижение Медведева, если обыграет Шаповалова в Париже
- 2 ноября 2019
-
14:44
-
13:40
-
12:20
-
10:41
-
09:28
-
01:47
-
00:57
-
00:43
- 1 ноября 2019
-
23:46
-
22:59
-
22:50
-
21:58
-
21:27
-
20:14
-
19:27
-
19:05
-
17:54
-
17:48
-
17:26
-
16:41
-
16:19
-
16:05
-
15:45
-
15:20
-
14:39
-
13:54
-
13:29
-
13:08
-
12:32
-
12:09
-
11:45
-
11:06
-
10:52
-
10:49
-
10:22
Партнерский контент