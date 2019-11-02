Надаль может улучшить достижение Медведева, если обыграет Шаповалова в Париже

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в 1/4 финала «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл местного теннисиста Жо-Вильфрида Цонгу — 7:6 (7:4), 6:1. Для испанца эта победа стала 22-й на турнирах категории AТР 1000 в этом сезоне. По этому показателю он сравнялся с россиянином Даниилом Медведевым.

Теперь у Надаля (22 победы — 2 поражения) есть шанс опередить Медведева. Россиянин (22 — 7) уже покинул соревнования, во втором круге «Мастерса» в Париже он проиграл французу Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Рафаэль, который продолжает выступления, в полуфинале турнира сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.