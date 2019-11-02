Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Димитрова
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Париже. В полуфинале первая ракетка мира Джокович нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Димитров подал 7 эйсов, один раз ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 9-1 в пользу серба.
За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Париже Джокович сыграет с победителем полуфинального матча между Денисом Шаповаловым из Канады и второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем.
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