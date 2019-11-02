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Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Димитрова

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Димитрова
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Париже. В полуфинале первая ракетка мира Джокович нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Димитров подал 7 эйсов, один раз ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 9-1 в пользу серба.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Париже Джокович сыграет с победителем полуфинального матча между Денисом Шаповаловым из Канады и второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2019, суббота. 16:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Григор Димитров
27
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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