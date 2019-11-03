Барти завоевала рекордные призовые в истории тенниса

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти, победив на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай), стала обладательницей рекордных призовых в истории тенниса. За пять матчей на соревнованиях она получила $ 4,42 млн.



В решающем матче соревнований она обыграла действующую чемпионку турнира Элину Свитолину из Украины — 6:4, 6:3. 25-летняя уроженка Одессы заработала за те же пять матчей $ 2,4 млн.



Благодаря существенным вливания спонсоров за год призовые Итогового турнира WTA выросли почти вдвое — на этот раз они составили $ 14 млн.



Для 23-летней Эшли Барти этот трофей стал четвёртым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турниров в Майами (США) и Бирмингеме (Великобритании). Также Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.

Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA