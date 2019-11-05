«Не могу больше молчать». Таунсенд уличила известного тренера в обмане

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд выразила недовольство тем, что Камау Маррей, работавший с чемпионкой US Open Слоан Стивенс, называет себя и её тренером тоже. На афише конференции в Иллинойсе Маррей значится как бывший тренер Стивенс и Таунсенд. В 2018 года Камау входил в список претендентов на звание лучшего тренера года.
«Я не могу больше молчать, пока он обманывает профессиональных игроков, спонсоров и всё теннисное сообщество, выдавая себя не за того, кем является, и приписывая себе заслуги других. Моника Пуиг стала последней жертвой его обмана.
Я не хотела раньше делать публичных заявлений, так как надеялась решить всё напрямую с Камау Марреем. Я не давала согласия на использование своего имени для его личных и бизнес-интересов. Но его последние действия побудили меня разоблачить его прошлую и нынешнюю схему обмана", — написала Таунсенд в своём «инстаграме».
Тэйлор перечислила тренеров, с которыми работала, в частности назвав Зину Гаррисон. По словам американки, Гаррисон пригласила в команду Маррея, но он был лишь её ассистентом, а не полноправным тренером.
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