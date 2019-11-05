Теннисистка Эррани ответила болельщикам, критиковавшим её из-за подачи с руки

Финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года итальянка Сара Эррани ответила на критику болельщиков из-за своей подачи с руки.
«Привет, ребята! Хотела поделиться с вами своими мыслями. Я только закончила турнир в Асунсьоне (Парагвай) где дошла до финала. Это была довольно приятная неделя с личной точки зрения и довольно тяжёлая в теннисном плане. Вы все знаете, что с тех пор, как в феврале я снова начала играть, у меня было много проблем с подачей. Перед турниром мы с командой решили, что я всё время на нём буду подавать с руки.
Знаете, что я заметила? Всю эту неделю меня никто не критиковал. Наоборот, люди поддерживали и хвалили моё желание бороться и искать решения. Даже в соцсетях, где это сделать проще всего, никто из Парагвая не написал мне ничего плохого, а, наоборот, все подбадривали.
А вот в Италии меня постоянно оскорбляют из-за подачи. Я так больше не могу. Если у меня не получится выполнять обычную подачу, то, может быть, я всегда буду подавать снизу или придумаю что-нибудь ещё.
Если вам что-то не нравится, напишите в WTA, попросите поменять правила подачи. Или попросите дисквалифицировать меня за «ужасную подачу». А если у вас есть какие-то другие проблемы или пожелания, напишите письмо Санте», — написала Эррани на своей странице в «Инстаграме».
Эррани вернулась на корт в феврале после дисквалификации за допинг.
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