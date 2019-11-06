Решение об участии Надаля в Итоговом чемпионате будет принято в конце недели

Анхель-Руис Которро, врач испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил вероятность выступления первой ракетки мира на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября. Надаль вчера, 5 ноября, сообщил, что намерен сыграть на турнире, несмотря на травму.

«Мы завершим все фазы лечения и будем ждать до конца недели. Сейчас Рафа может начинать тренироваться. С каждым днём мы будем лучше представлять возможность его выступления. В субботу или воскресенье мы будем знать точно», — приводит слова Которро El Pais.

Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата.

Надаль намерен сыграть на Итоговом чемпионате ATP