Веснина рассказала, когда может возобновить карьеру

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина ответила на вопрос, когда собирается возвращаться в теннис. В ноябре 2018 года 33-летняя спортсменка родила девочку.
«Я ещё ничего не планирую, но есть хорошая поговорка — никогда не говори «никогда». Меня приглашают на разные благотворительные турниры, быть там совсем не в форме и не хочется. Просто так, для себя, я начала недавно тренироваться. Мозоли вот себе натёрла, хотя всего два раза поиграла. После большого перерыва, конечно, тяжело. Для себя буду заниматься, держать себя в форме, но ничего конкретного по поводу возвращения сказать не могу.
Даже после беременности, если правильно питаться и вести здоровый образ жизни, заниматься, организм соберётся. Всё возможно. Главное, чтобы было желание. Желание есть, но я пока не могу сказать, что я готова вернуться к той жизни. Нужно взвесить все «за» и «против», оценить моё состояние — психологическое и физическое. Физическое — это очень важно, чтобы обойтись без травм», — цитирует Веснину «Команда России».
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