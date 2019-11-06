Бенчич не собирается играть в теннис так долго, как Серена Уильямс

22-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, как долго собирается выступать на турнирах.

«Не планирую играть до 35 лет. Было бы неплохо однажды создать семью. Понятия не имею, сколько ещё времени буду играть, не хочу соревноваться в этом с Сереной Уильямс. Я лишь хочу получить максимум от моей карьеры. Чтобы, завершив её, честно сказать, что отдала всё. Также я хочу неплохо пожить после спортивной карьеры, сэкономить на это часть призовых.

За последние годы я повзрослела, стала увереннее в себе и знаю, что ещё могу улучшить свой теннис. После всех моих травм я счастлива играть. Мне это нравится, и я наслаждаюсь теннисом. Рада, что не чувствую боли после операции на колене. Я этого очень боялась. Но всегда верила, что сумею играть на высоком уровне, когда выздоровею», — приводит слова Бенчич Tennis World USA.