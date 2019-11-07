Роддик: Медведев не такой, как Кирьос
Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, какое впечатление на него производит российский теннисист Даниил Медведев.
«Мне понравилось, что Даниил после одного турнира старается выиграть следующий. Это о чём-то говорит. Если ты на пяти турнирах подряд выходишь в финал, значит, всё необходимое у тебя есть каждый день. Ник Кирьос любит выиграть один турнир, а потом месяц отдыхать. Кажется, Медведев не такой. Такой подход должен пойти ему на пользу», — приводит слова Роддика Tennis World USA.
Роддик завершил карьеру в 2012 году. Он выиграл 32 турнира и на протяжении девяти сезонов заканчивал год в топ-10.
Медведев в 2019 году выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.
Даниил Медведев узнал соперников на Итоговом чемпионате ATP
Джокович высказался о Медведеве, Хачанове и Рублёве
- 7 ноября 2019
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
Партнерский контент