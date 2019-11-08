Тренер Надаля рассказал забавную историю о Рафаэле

Томеу Сальва, тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал об их знакомстве в детстве.

«Нам было по семь лет. Он играл в теннисном клубе Манакора со своим дядей Тони, а я жил в соседнем городке, но тоже ходил в школу в Манакоре. Впервые я увидел Рафу в клубе. Это был мой первый турнир, и во втором раунде мне пришлось играть с ним. Я проиграл Надалю 0:6, 0:6. У меня не было никаких шансов.

Я понимал, что если хочу развиваться как игрок, то должен находиться в окружении таких теннисистов, как он. Я помню забавную историю. Однажды, когда мы уходили с корта, я спросил Рафу, хочет ли он проводить время со мной. Он сказал: «Нет». Конечно, тогда он меня совсем не знал!" — приводит слова Сальвы официальный сайт тура.

В официальных матчах они никогда друг с другом не встречались, но играли в паре. Сальва завершил карьеру в 21 год и перешёл на тренерскую работу.

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