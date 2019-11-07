Тим рассказал, чем Федерер, Надаль и Джокович отличаются от других игроков

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об отношении к игрокам из «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Мы находимся в удивительной ситуации: Федерер, Надаль и Джокович выиграли не менее 16 титулов на турнирах „Большого шлема“ каждый. Молодым игрокам с ними не повезло. Но в то же время это и большая удача, ведь мы играем с тремя величайшими теннисистами всех времён.

От других игроков они отличаются стабильностью. Я побеждал их троих, в том числе на крупнейших турнирах. Они допускают очень мало невынужденных ошибок вне зависимости от турнира и покрытия.

Например, в полуфинале в Париже мне пришлось пять часов бороться с Джоковичем на невероятном уровне. Это было ужасно тяжело. Поэтому молодым игрокам крайне сложно выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Тима Tennis World USA.

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