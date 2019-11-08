Кифер: Медведев в ударе

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2006 года, бывшая четвёртая ракетка мира немец Николас Кифер рассказал, какое впечатление на него производит игра россиянина Даниила Медведева.

«Медведев в ударе. Он демонстрирует теннис высокого уровня и выходит в финал за финалом. На корте ему сложно противостоять. Приятно видеть новое лицо.

Но проблема с этими молодыми игроками состоит в том, что им нужно адаптироваться к формату пятисетовых матчей. Им нужно продолжать учиться у ребят вроде Федерера, Джоковича и Надаля, которые знают, как с этим справиться. Они знают, как сохранить энергию и как действовать в таких встречах. Это просто процесс обучения и большое испытание", — приводит слова Кифера Sky Sports.

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