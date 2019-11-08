Бывшая четвёртая ракетка мира: Федерер знает о проблемах Зверева

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2006 года, бывшая четвёртая ракетка мира немец Николас Кифер прокомментировал решение соотечественника Александра Зверева подписать контракт с агентством Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и менеджер Тони Годсик.

«Зверев знает, над чем ему нужно работать, и подписание контракта с компанией Роджера идёт ему на пользу. Теперь он может сосредоточиться на теннисе. Он всё ещё в топ-8, не забывайте, что он попал на Итоговый чемпионат. Завершить год в первой десятке, не показывая лучшей игры, это прекрасное достижение.

Надеюсь, в 2020 году у него всё сложится удачно. С Роджером он может многому научиться. Роджер знает о проблемах Зверева и о том, в чём тот может прибавить. Всё, что Федерер делает, он делает на сто процентов. Думаю, он на сто процентов поддерживает Сашу, иначе Зверев не стал бы подписывать контракт. Не забывайте также, что он ещё очень молод", — цитирует Кифера Sky Sports.

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