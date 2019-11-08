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Циципас: будущее тенниса за мной, Медведевым и Зверевым

Циципас: будущее тенниса за мной, Медведевым и Зверевым
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Мы все молоды. Можно сказать, мы только начинаем теннисный путь. Логично, что, играя друг с другом, мы хотим побеждать и доказывать. Зрителям должно нравиться, что каждый из нас играет по-разному.

Уверен, будущее за нами. Болельщики будут заполнять трибуны во время наших матчах — каждый из нас станет чьим-то любимчиком», — заявил Медведев во время медиадня накануне Итогового турнира АТР.

Медведев, Циципас и Зверев попали в одну группу на ATP Finals. Их четвёртым соперником стал первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль. Соперником Стефаноса по первому матчу группового этапа станет Даниил Медведев.

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