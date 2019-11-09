Синнер обыграл Кецмановича и пробился в финал NextGen ATP Finals

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в решающей матч молодёжного итогового турнира в Милане (Италия). В четырёх сетах он обыграл серба Миомира Кецмановича — 2:4, 4:1, 4:2, 4:2. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.



Соперником Синнера в борьбе за главный трофей соревнований станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который ранее оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.



Действующим чемпионом соревнований в Милане является грек Стефанос Циципас. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша NextGen ATP Finals он обыграл де Минора. Текущий розыгрыш турнира он пропускает по причине квалификации на основной Итоговый чемпионат АТР, который в ближайшее воскресенье стартует в Лондоне (Великобритания).