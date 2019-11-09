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Синнер обыграл Кецмановича и пробился в финал NextGen ATP Finals

Синнер обыграл Кецмановича и пробился в финал NextGen ATP Finals
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в решающей матч молодёжного итогового турнира в Милане (Италия). В четырёх сетах он обыграл серба Миомира Кецмановича — 2:4, 4:1, 4:2, 4:2. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Соперником Синнера в борьбе за главный трофей соревнований станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который ранее оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.

Действующим чемпионом соревнований в Милане является грек Стефанос Циципас. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша NextGen ATP Finals он обыграл де Минора. Текущий розыгрыш турнира он пропускает по причине квалификации на основной Итоговый чемпионат АТР, который в ближайшее воскресенье стартует в Лондоне (Великобритания).

Милан-U21. 1/2 финала
08 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		4 4 4  
4 		1 2 2  
             
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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