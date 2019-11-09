Федерер: в феврале меня ждёт матч мечты

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, почему решил отказаться от участия в ATP Cup. А также назвал выставочный поединок с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем матчем мечты.

«Выставочный турнир в Южной Америке – приоритет для меня. Когда я узнал, что Стэн не будет играть на ATP Cup, а моя семья отказалась от идеи лететь в Сидней, я предпочел остаться дома с родными. Спокойно тренируясь и отдавая предпочтение Australian Open и Итоговому турниру ATP.

7 февраля меня ждёт матч мечты с Рафаэлем Надалем. Я пытался договориться с ним в течение нескольких лет, для меня это было важно. В итоге нужно было чем-то жертвовать, пришлось выбрать ATP Cup. Я был бы счастлив сыграть там, но для меня это не тот уровень важности», — приводит слова Федерера Metro.

Роджер сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.



