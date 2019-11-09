Тим рассказал о своей любви к «Челси»

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что является большим поклонником футбола, в частности, лондонского клуба «Челси».
«Я всегда буду с «Челси». Однажды выбрав футбольный клуб, вы никогда не бросите его. Особенно здорово следить за «синими» в этом сезоне. Фрэнк Лэмпард был одной из причин, по которой я стал фанатом «Челси» 14 или 15 лет назад. Теперь он стал тренером и собирает в команде замечательных молодых игроков. Я хотел просмотреть игру Лиги чемпионов с «Аяксом». Очень пожалел, что прилетел в Лондон на Итоговый турнир в среду, а не во вторник. Глупый поступок с моей стороны», — приводит слова Тима Tennis World USA.
Доминик сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини.
- 9 ноября 2019
-
12:28
-
12:26
-
11:28
-
10:43
-
09:56
-
09:19
-
00:29
-
00:25
- 8 ноября 2019
-
23:41
-
22:34
-
21:54
-
21:54
-
20:36
-
18:07
-
17:12
-
16:52
-
16:05
-
15:01
-
13:56
-
12:25
-
11:11
-
10:41
-
10:26
-
09:07
-
08:22
-
00:31
-
00:16
- 7 ноября 2019
-
23:03
-
22:59
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38