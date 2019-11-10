18-летний Синнер стал победителем Итогового чемпионата АТР U21

18-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем молодёжного Итогового чемпионата АТР U21, который проходит в Милане. В финале восьмой сеяный Синнер в трёх сетах обыграл первую ракетку турнира, 20-летнего австралийца Алекса де Минора, со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Синнер дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Де Минор подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил 9 возможностей взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Для 95-й ракетки мира Синнера победа на молодёжном Итоговом турнире АТР U21 – первый титул в карьере. В Милане он заработал $372 тысячи призовых. Ранее на его счету было всего $274,47 тысячи.

Итальянец по возрасту сможет участвовать в турнире ещё три года – в 2020, 2021 и 2022 годах.