Франция вышла вперёд в противостоянии с Австралией в финале Кубка Федерации

Стартовал второй игровой день финала Кубка Федерации. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти уступила француженке Кристине Младенович со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). Встреча продолжалась 2 час 35 минут. В командном противостоянии Франция вышла вперёд – 2-1.

Барти в ходе матча 8 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. При этом австралийка смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 8. Младенович отметилась четырьмя эйсами и совершила 5 двойных ошибок. Кристина реализовала 3 брейк-пойнта из 13.

В другом поединке сыграют Айла Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсия (Франция).

Матчи финала Кубка Федерации проходят в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.