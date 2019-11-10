Франция вышла вперёд в противостоянии с Австралией в финале Кубка Федерации

Стартовал второй игровой день финала Кубка Федерации. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти уступила француженке Кристине Младенович со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). Встреча продолжалась 2 час 35 минут. В командном противостоянии Франция вышла вперёд – 2-1.
Барти в ходе матча 8 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. При этом австралийка смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 8. Младенович отметилась четырьмя эйсами и совершила 5 двойных ошибок. Кристина реализовала 3 брейк-пойнта из 13.
В другом поединке сыграют Айла Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсия (Франция).
Матчи финала Кубка Федерации проходят в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
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