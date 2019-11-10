Чакветадзе: Циципас? Лучшей стартовой игры для Медведева не придумаешь

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от Итогового чемпионата ATP. В турнире примет участие россиянин Даниил Медведев. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Завтра, 11 ноября, уроженец Москвы в стартовом матче встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Также в этой группе выступают испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии.

«Лучшей стартовой игры для Медведева не придумаешь. Он у Циципаса всегда выигрывает. И первая победа даст шанс раскрепоститься, почувствовать уверенность. И пусть грек называет игру Дани скучной. Зато она даёт результат.

Группа ох какая хорошая! Самый опасный соперник — Рафа Надаль, у которого непонятная ситуация после полученной в Париже травмы. В какой он будет форме, угадать трудно, хотя тренер сказал, что Надаль будет готов. Но даже если будет, Рафе неудобно будет играть в зале. У Медведева больше шансов обыграть Надаля в зале, чем на любом другом покрытии на свежем воздухе», — цитирует Чакветадзе «Московский комсомолец».