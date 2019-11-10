Родители Медведева не могут получить визу перед Итоговым турниром ATP в Лондоне

Родители российского теннисиста Даниила Медведева не могут получить английскую визу, чтобы поболеть за сына на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Об этом сказал отец игрока, Сергей Медведев.
«Когда мы были с женой на турнире в Париже, подали в эти дни документы на получение английской визы в визовый центр в Париже, так как проживаем во Франции. Подали на срочное рассмотрение, в течение пяти рабочих дней. Подали утром 28 октября. Прошло уже девять рабочих дней, и ничего», – цитирует Сергея Медведева Eurosport.
Родители теннисиста уже направили в визовый центр претензию, в которой указали, что оплатили авиабилеты и номера в гостинице.
«Мы потеряли ранее купленные авиабилеты на самолёт в Лондон, теряем деньги за оплаченное проживание, впустую оплатили срочное пятидневное рассмотрение наших документов на визы, испытываем моральные и физические страдания от полной неопределённости, а наш сын-спортсмен лишился на важном для него турнире привычных и необходимых ему помощников», — говорится в тексте претензии.
Медведев, впервые квалифицировавшийся на Итоговый турнир ATP, выступит в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и действующим победителем немцем Александром Зверевым. Турнир пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.
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