Донской опустился на шесть строчек в рейтинге ATP, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 11 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на 114-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 11 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4000.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2945.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2670.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
114 (108). Евгений Донской (Россия) — 497.
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