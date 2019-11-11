Донской опустился на шесть строчек в рейтинге ATP, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 11 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на 114-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP. 11 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4000.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2945.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2670.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...

114 (108). Евгений Донской (Россия) — 497.