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Тим рассказал, как ему удалось победить Федерера на Итоговом чемпионате ATP

Тим рассказал, как ему удалось победить Федерера на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:5, 7:5.

«Для победы над Роджером нужно, чтобы всё сложилось воедино. Думаю, в этот раз всё так и было. Я сыграл очень хорошо. Я в целом провёл отличный матч. Подавал и принимал хорошо, а в зале, пожалуй, это самое важное. Также решающим стал последний гейм. Я даже не хочу думать о том, что было бы, если бы он выиграл тот гейм и добрался до тай-брейка. Я очень рад, что вырвал победу в том гейме при счёте 6:5.

Это отличная победа. Каждая игра с Федерером — большая честь для меня, а победа над ним — это ещё лучше, особенно в зале, где он обычно прекрасно себя чувствует", — цитирует Тима официальный сайт тура.

Следующим соперником Доминика будет серб Новак Джокович.

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