Федерер объяснил неожиданное поражение от Тима на Итоговом чемпионате

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 5:7, 5:7.

«Теперь этот турнир становится обычным для меня — проигрывать больше нельзя. За последние 20 лет всё было именно так, поэтому ничего нового не произошло.

Думаю, Тим играл отлично. Начало определённо не помогло мне. Я сразу же оказался в роли догоняющего. Но я сумел прийти в себя, и дальше игра долгое время была равной. Я чувствовал, что у меня были шансы. Не было ощущения, что соперник меня переигрывает. Наверное, сказались трудности первых матчей: ты не попадаешь в свои точки с подачи, когда это нужно. У тебя сразу начинаются трудности на подаче, чего по ходу турнира может и не быть.

Атмосфера была замечательной. Хотелось бы дать болельщикам повод отпраздновать. Зрители ждали этого. Может быть, в этом плане помог бы брейк во втором сете, но в любом случае это великолепный турнир. Я очень рад, что так много раз выступал здесь. Я наслаждаюсь атмосферой на трибунах. С нетерпением жду следующих матчей", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Завтра, 12 ноября, Роджер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Тим обыграл Федерера на старте Итогового чемпионата АТР в Лондоне