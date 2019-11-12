Джокович поделился ожиданиями от второго матча на Итоговом чемпионате ATP

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с австрийцем Домиником Тимом на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
«Кажется, Доминик сказал, что это его лучший сезон. Он выиграл турнир в Вене. Это важная победа для него. Индиан-Уэллс. Мы знаем, как он хорош на грунте. Но он доказал, что может так же успешно выступать и на других покрытиях.
Он полноправный игрок топ-5, топ-10. Нам даже не нужно говорить о его качествах. Они великолепны. Его преданность делу, профессионализм, отношение к работе просто невероятны. Он очень милый парень. Могу сказать только хорошее о нём.
Его тренера Нико Массу я знаю много лет. Я играл с ним. У них отличная команда, они заслужили права быть здесь", — цитирует Джоковича ASAP Sports.
В первом туре Джокович победил итальянца Маттео Берреттини, а Тим — швейцарца Роджера Федерера.
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