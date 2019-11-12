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Медведев — о матче с Циципасом: думал, сыграю намного хуже

Медведев — о матче с Циципасом: думал, сыграю намного хуже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Если быть честным, то до матча я думал, что уровень моей игры будет намного хуже. Я знал, что мне нужно сделать всё возможное, чтобы постараться сыграть как можно лучше. Если говорить об уровне моей игры, то я доволен. Этого было недостаточно, чтобы победить такого хорошего игрока, как Циципас, но надеюсь, что смогу поднять уровень своей игры в оставшихся матчах и вернуться к тому, как я играл несколько месяцев назад», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Следующим соперником Даниила будет испанец Рафаэль Надаль.

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