Федерер рассказал, как старается продлить карьеру

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как старается продлить своё пребывание в туре.

«Я делаю паузы в ходе сезона. Это единственный выход. Я не могу играть каждую неделю. Не могу тренироваться каждую неделю. Мне нужен отдых. Мне нужны хорошие тренировки и достаточное количество матчей, чтобы набрать ход.

Но также важно прислушиваться к знакам, которые подаёт организм. Иногда приходится играть через боль, потому что ты не можешь просто так остановить сезон. Возможно, организаторам турниров это не нравится. Возможно, это не нравится болельщикам. Но в конце концов, думаю, все понимают, что мы должны заботиться о себе, если намерены долго выступать в туре», — цитирует Федерера ASAP Sports.

На старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне уроженец Базеля проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7. Сегодня, 12 ноября, Роджер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Федерер: соперникам нравится играть со мной