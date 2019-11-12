Федерер рассказал, как старается продлить карьеру

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как старается продлить своё пребывание в туре.
«Я делаю паузы в ходе сезона. Это единственный выход. Я не могу играть каждую неделю. Не могу тренироваться каждую неделю. Мне нужен отдых. Мне нужны хорошие тренировки и достаточное количество матчей, чтобы набрать ход.
Но также важно прислушиваться к знакам, которые подаёт организм. Иногда приходится играть через боль, потому что ты не можешь просто так остановить сезон. Возможно, организаторам турниров это не нравится. Возможно, это не нравится болельщикам. Но в конце концов, думаю, все понимают, что мы должны заботиться о себе, если намерены долго выступать в туре», — цитирует Федерера ASAP Sports.
На старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне уроженец Базеля проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7. Сегодня, 12 ноября, Роджер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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