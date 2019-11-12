Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться
Журналист Убальдо Сканагатто рассказал, как он отреагировал на резкий ответ испанца Рафаэля Надаля на пресс-конференции в Лондоне. Первая ракетка мира вышел из себя, когда репортёр спросил, сказалась ли недавняя женитьба на концентрации Надаля. Испанец назвал вопрос «полной чушью».
«Думаю, он должен извиниться, потому что я вовсе не был груб. Мой вопрос был невинным. Я действительно не понимаю, почему получил подобный ответ», — приводит слова Сканагатто Ubitennis.
На старте Итогового чемпионата ATP Надаль проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Следующим соперником Рафаэля будет россиянин Даниил Медведев. Зверев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
«Полная чушь». Надаль вышел из себя после вопроса о жене
- 12 ноября 2019
-
16:27
-
15:56
-
14:34
-
14:11
-
13:38
-
12:41
-
12:28
-
11:40
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:41
-
10:03
-
09:39
-
09:19
-
09:02
-
08:44
-
08:22
-
08:12
-
07:59
-
00:37
-
00:06
- 11 ноября 2019
-
23:32
-
23:10
-
21:27
-
20:39
-
20:21
-
19:51
-
19:02
-
17:26
-
16:40
-
15:28
-
14:54
-
14:32
-
13:50
Партнерский контент