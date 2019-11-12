Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться

Журналист Убальдо Сканагатто рассказал, как он отреагировал на резкий ответ испанца Рафаэля Надаля на пресс-конференции в Лондоне. Первая ракетка мира вышел из себя, когда репортёр спросил, сказалась ли недавняя женитьба на концентрации Надаля. Испанец назвал вопрос «полной чушью».

«Думаю, он должен извиниться, потому что я вовсе не был груб. Мой вопрос был невинным. Я действительно не понимаю, почему получил подобный ответ», — приводит слова Сканагатто Ubitennis.

На старте Итогового чемпионата ATP Надаль проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Следующим соперником Рафаэля будет россиянин Даниил Медведев. Зверев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.