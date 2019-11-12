Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чакветадзе: чем восхитила игра Медведева? Наверное, мы смотрели разные матчи

Чакветадзе: чем восхитила игра Медведева? Наверное, мы смотрели разные матчи
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала игру россиянина Даниила Медведева в стартовом матче Итогового чемпионата ATP. Уроженец Москвы впервые в карьере проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Чем вас восхитила игра Медведева? Расскажите подробнее. Меня не покидает ощущение, что мы смотрели разные матчи», — написала Чакветадзе в «Твиттере».

Медведев впервые за пять месяцев проиграл два матча подряд. Напомним, в конце октября Даниил не смог победить француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже — 6:4, 2:6, 4:6.

Первая ракетка России выступает в группе Андре Агасси, где помимо Циципаса также играют испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

В 2018 году Итоговый чемпионат ATP выиграл Зверев. В решающем матче он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

Соревнования в Лондоне завершатся 17 ноября.

Медведев: мы с Циципасом — враги. Я буду обижать его сильнее
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019