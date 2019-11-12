Канадка Себов удивлена, что потасовку на корте с её участием освещали в России

Американка Алисия Паркс и канадка Кэтрин Себов, устроившие потасовку из-за слишком крепкого рукопожатия на турнире ITF в Лас-Вегасе, продолжили критиковать друг друга уже после инцидента.

«Я подошла к сетке, а оппонентка хлопнула меня по руке и сжала её намного сильнее, чем это делают обычно. Я проинформировала об этом судью, который в это время спускался с вышки. Арбитр никак не отреагировал. Тогда я сказала сопернице: „Не смей никогда больше сжимать мою руку“. После этого она дважды меня оттолкнула. Такое поведение кажется мне странным», — написала Паркс в «Твиттере».

Кэтрин одержала победу со счётом 6:0, 7:6 (11:9). По окончании матча между теннисистками сначала началась словесная перепалка, а затем и потасовка.

«Очень удивлена, что эта ситуация попала на Fox News. Сегодня мне сказали, что TMZ опубликовал это. И федеральные российские СМИ. Не думала, что это станет таким событием. Всё, что я сделала, это принятое в мире рукопожатие. Я ничего не говорила. То, что сказала Паркс, — ложь. Люди принимают её сторону, но они просто не знают всей истории. Вы не видели, как она у сетки очень неуважительно высмеивала мое празднование. Она передразнивала меня. Я только крепко взяла её за руку, уверенно пожала и пошла к своей сумке», — приводит слова Себов Tennis.life.

Видео доступно на «Чемпионате».