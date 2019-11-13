Тим — о победе над Джоковичем на Итоговом: эпичный матч, я играл с легендой

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем на групповом этапе Итогового турнира АТР. Сегодняшний успех позволил Тиму пробиться в полуфинал турнира.



«Конечно, это особенный матч для меня. Я тренировался всю жизнь именно для того, чтобы переживать такие моменты. Эпичный матч, я играл против легенды. Играл и вышел в полуфинал — лучше ощущения не придумаешь.



Тай-брейк? Я был настроен с первого мяча. Подавал при счёте 6:5 на матч, но Новак — лучший принимающий в туре, поэтому я был готов ко всему. Потрясающе, никогда не забуду эту встречу», — заявил Тим в послематчевом интервью.

При счёте 6:5 в решающей партии Тим подавал на матч, но проиграл гейм. Уже на тай-брейке австриец проигрывал 1:4, после чего выиграл пять очков подряд.