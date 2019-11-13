Тим — о победе над Джоковичем на Итоговом: эпичный матч, я играл с легендой

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем на групповом этапе Итогового турнира АТР. Сегодняшний успех позволил Тиму пробиться в полуфинал турнира.
«Конечно, это особенный матч для меня. Я тренировался всю жизнь именно для того, чтобы переживать такие моменты. Эпичный матч, я играл против легенды. Играл и вышел в полуфинал — лучше ощущения не придумаешь.
Тай-брейк? Я был настроен с первого мяча. Подавал при счёте 6:5 на матч, но Новак — лучший принимающий в туре, поэтому я был готов ко всему. Потрясающе, никогда не забуду эту встречу», — заявил Тим в послематчевом интервью.
При счёте 6:5 в решающей партии Тим подавал на матч, но проиграл гейм. Уже на тай-брейке австриец проигрывал 1:4, после чего выиграл пять очков подряд.
- 13 ноября 2019
-
02:29
-
02:07
-
00:55
-
00:21
- 12 ноября 2019
-
23:20
-
23:11
-
22:49
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:50
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
17:48
-
16:27
-
15:56
-
14:34
-
14:11
-
13:38
-
12:41
-
12:28
-
11:40
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:41
-
10:03
-
09:39
-
09:19
-
09:02
-
08:44
-
08:22
-
08:12
-
07:59