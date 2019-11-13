Федерер рассказал, как долго отходил от проигрыша Джоковичу в финале Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в преддверии встречи с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне вспомнил о поражении в финале Уимблдона-2019. В том матче уроженец Базеля проиграл Новаку со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7). Федерер не реализовал двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

«Наверное, мне потребовалось несколько дней, самое большее — пара недель, чтобы отойти от поражения на Уимблдоне. Я всё равно думал, что провёл прекрасный финал и турнир в целом. В ходе турнира мне удалось победить Рафу», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Победитель предстоящего матча Федерер — Джокович получит путёвку в полуфинал Итогового чемпионата.

Федерер — о Джоковиче: я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем