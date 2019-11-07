Блэйк: поражение от Джоковича сломало Федерера

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк рассказал, как, по его мнению, на швейцарце Роджере Федерере сказалось поражение в финальном матче Уимблдона-2019 с сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Базеля проиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7). Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

«Из всех игроков, которых я видел, у Роджера самая короткая память, он быстро забывает неудачи. Но то поражение сломало даже его. Он был просто опустошён.

В целом же Федерер и Пит Сампрас всегда славились тем, что быстро забывают о победе или поражении и начинают думать о следующем матче", — приводит слова Блэйка Tennis World USA.

Джокович занимает вторую строчку в рейтинге ATP, Федерер — третью.

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