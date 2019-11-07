Блэйк: поражение от Джоковича сломало Федерера
Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк рассказал, как, по его мнению, на швейцарце Роджере Федерере сказалось поражение в финальном матче Уимблдона-2019 с сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Базеля проиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7). Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.
«Из всех игроков, которых я видел, у Роджера самая короткая память, он быстро забывает неудачи. Но то поражение сломало даже его. Он был просто опустошён.
В целом же Федерер и Пит Сампрас всегда славились тем, что быстро забывают о победе или поражении и начинают думать о следующем матче", — приводит слова Блэйка Tennis World USA.
Джокович занимает вторую строчку в рейтинге ATP, Федерер — третью.
Берреттини: Федерер играет так, что хочется остановиться и понять его секрет
Джокович высказался о Медведеве, Хачанове и Рублёве
- 7 ноября 2019
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
Партнерский контент