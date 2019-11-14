Медведев — о матче с Надалем: надеюсь, в моей карьере больше такое не повторится

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения от Рафаэля Надаля в матче Итогового турнира АТР. Уроженец Москвы вёл со счётом 5:1, 40:30 в решающей партии, но уступил на тай-брейке.



«Честно говоря, я почувствовал, что матч за Рафой только в конце, когда он выиграл матчбол. Всё остальное время я старался выиграть, даже упустив преимущество 5:1.



Так что только после тай-брейка я осознал, что проиграл. Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких моментов, но это теннис. Рафа боролся на своем лучшем уровне, отдавал всего себя. Он мог сказать: что ж, 5:1, – и просто отдать мне очко, но мы знаем, что Рафа никогда так не поступит», — цитирует Медведева Sports.ru.

Медведев прокомментировал поражение от Надаля со счёта 5:1, 40:30 в третьем сете