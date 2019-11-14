Обновлённые расклады в борьбе за 1-ю строчку после победы Надаля над Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович продолжают борьбу за первую строчку рейтинга ATP по итогам года. Оба теннисиста на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне одержали по одной победе и потерпели по одному поражению: Надаль проиграл немцу Александру Звереву в первом туре и одолел россиянина Даниила Медведева во втором, а Джокович сначала разгромил итальянца Маттео Берреттини, а затем уступил австрийцу Доминику Тиму.
Надаль останется первой ракеткой мира, если дойдёт до финала, или Джокович не выиграет титул. Сегодня, 14 ноября, Новак сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в третьем туре группового этапа. В случае поражения серба Надаль гарантирует себе звание первой ракетки мира по итогам года.
Турнир в Лондоне завершится 17 ноября.
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