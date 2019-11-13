Медведев отдал Надалю выигранный матч. Теперь ему придётся болеть за Циципаса

История матчей Надаля и Медведева
Даниил Медведев в этом году дважды успел сыграть с Рафаэлем Надалем – в финалах «Мастерса» в Монреале и US Open. В Канаде при сильном ветре испанец разгромил соперника (6:3, 6:0), а в США россиянин едва не перевернул ход неудачно начавшегося поединка. Он проигрывал 5:7, 3:6 и 2:3 с брейком, а в итоге уступил только в пяти партиях – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. С учётом того, что для Даниила это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере, а Рафаэль играл в них 27-й раз (и завоевал 19-й титул), результат получился более чем достойным.
Надаль после этого принял участие в стартовом дне Кубка Лэйвера, после чего из-за повреждения запястья снялся с этого полуофициального турнира и пропустил «Мастерс» в Шанхае. На последнем турнире серии «Мастерс» в сезоне, который традиционно проводится в Париже, Рафаэль дошёл до полуфинала, в котором не принял участия в связи с появившейся болью в мышцах пресса. Медведев же после Открытого чемпионата США выиграл турниры в Санкт-Петербурге и Шанхае, пропустил соревнования в Пекине, Москве и Вене в связи с усталостью, а затем проиграл два матча подряд – Жереми Шарди в Париже и Стефаносу Циципасу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Это было первое поражение Даниила от Стефаноса в карьере, хотя играли они уже в шестой раз. Кстати, аналогичная ситуация сложилась у Надаля, который вечером того же дня уступил Александру Звереву – там счёт личных встреч до Лондона тоже был 5-0 в пользу проигравшего.
Успех Даниила в равной борьбе
Расписание второго тура на Итоговом устроено так, чтобы в третьем туре обязательно оставалась интрига. Между собой играют победившие и проигравшие в первых матчах, что исключает ситуацию, когда у двух теннисистов в группе после второго тура оказывается по две победы и, соответственно, становятся известны оба полуфиналиста. Кто-то один может досрочно выйти из группы, но второй участник полуфинала из группы становится известен только после третьего тура. Именно поэтому Медведев и Надаль, проигравшие на старте, встретились в среду, а не в пятницу.
В первой партии шла равная борьба. Оба теннисиста играли достаточно активно и уверенно держали свои подачи. Единственный брейк-пойнт за сет был у Медведева в седьмом гейме, и он остался нереализованным. Рафаэль в своих геймах часто шёл к сетке, успешно завершая там атаки, да и Даниил хорошо атаковал – намного лучше, чем в игре с Циципасом. Сет вполне логично завершился тай-брейком, на котором россиянину удалось ещё прибавить и переиграть Надаля – 7:3.
Надаль воскрес, как феникс, а Медведев упустил все шансы
Во втором сете Даниил сбавил в точности ударов, а Рафаэль, наоборот, заиграл практически безошибочно. Подача сама по себе у Медведева работала неплохо, но этого явно было недостаточно, и два брейка стали вполне закономерным итогом партии. Второго могло и не случиться – россиянин отыграл двойной брейк-пойнт и заработал геймбол, но затем уступил три очка подряд.
А вот начало решающей партии получилось совершенно другим и напомнило о провале Надаля в матче со Зверевым. Испанец допустил несколько грубых ошибок в важные моменты игры, и Медведев в итоге взял четыре гейма подряд! У Даниила даже было два брейк-пойнта на 5:0, но их он реализовать не сумел. Тогда подумалось, что ничего страшного в этом нет, тем более что россиянин следом выиграл свою подачу под ноль и заработал матчбол на приёме. Однако на этом важнейшем мяче Рафаэль здорово укоротил с лёта (ранее этот удар подвёл его, когда Даниил сделал второй брейк), спас свой гейм, а затем что-то пошло не так.
Возможно, Медведев расслабился, возможно, у него просто наступил спад; так или иначе, он два раза подряд не подал на матч, не заработал больше ни одного матчбола и вскоре уже оказался на грани поражения. Даниилу удалось спасти 12-й гейм с 0:30 благодаря вернувшейся сильной подаче, а концовку тай-брейка на этот раз лучше провёл Рафаэль. Медведева подвели две маленькие ошибки по ширине в последних розыгрышах, причём последний аут был настолько незаметным, что его не углядел даже судивший матч Мухамед Лайани. Завершился поединок, соответственно, «Ястребиным глазом», показавшим, что Даниил попал в коридор.
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|7 7
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|3
|6 4
Теперь только Циципас может спасти россиянина
Для борьбы за первую строчку по итогам года это означает, что Джоковичу теперь нужно не только победить Федерера в группе и выиграть полуфинал, но и завоевать титул. При этом если Надаль выиграет у Циципаса и займёт в группе первое место, то победа над Домиником Тимом в полуфинале гарантирует ему лидерство по итогам сезона. Таким образом, Новаку нужно надеяться на то, что Рафаэль не доберётся до финала.
Что касается шансов Медведева на выход из группы, то, по иронии судьбы, ему теперь нужно болеть за Циципаса. Если Стефанос вечером обыграет Александра Зверева (и желательно в двух сетах), то шансы у Даниила останутся. При таком раскладе ему самому нужно будет побеждать Зверева в двух партиях, надеяться на то, что Циципас выиграет и у Надаля, и при этом получить лучшую разницу сетов, чем у Александра и Рафаэля. Если же действующий чемпион победит Циципаса, то Медведев станет вторым теннисистом после Маттео Берреттини, который потеряет даже теоретическую возможность выйти в плей-офф.
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