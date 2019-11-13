Медведев отдал Надалю выигранный матч. Теперь ему придётся болеть за Циципаса

Россиянин вёл с двумя брейками в решающей партии, но упустил свои шансы. Его судьба теперь в руках того, кого он назвал своим врагом.

История матчей Надаля и Медведева

Даниил Медведев в этом году дважды успел сыграть с Рафаэлем Надалем – в финалах «Мастерса» в Монреале и US Open. В Канаде при сильном ветре испанец разгромил соперника (6:3, 6:0), а в США россиянин едва не перевернул ход неудачно начавшегося поединка. Он проигрывал 5:7, 3:6 и 2:3 с брейком, а в итоге уступил только в пяти партиях – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. С учётом того, что для Даниила это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере, а Рафаэль играл в них 27-й раз (и завоевал 19-й титул), результат получился более чем достойным.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Надаль после этого принял участие в стартовом дне Кубка Лэйвера, после чего из-за повреждения запястья снялся с этого полуофициального турнира и пропустил «Мастерс» в Шанхае. На последнем турнире серии «Мастерс» в сезоне, который традиционно проводится в Париже, Рафаэль дошёл до полуфинала, в котором не принял участия в связи с появившейся болью в мышцах пресса. Медведев же после Открытого чемпионата США выиграл турниры в Санкт-Петербурге и Шанхае, пропустил соревнования в Пекине, Москве и Вене в связи с усталостью, а затем проиграл два матча подряд – Жереми Шарди в Париже и Стефаносу Циципасу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Это было первое поражение Даниила от Стефаноса в карьере, хотя играли они уже в шестой раз. Кстати, аналогичная ситуация сложилась у Надаля, который вечером того же дня уступил Александру Звереву – там счёт личных встреч до Лондона тоже был 5-0 в пользу проигравшего.

Успех Даниила в равной борьбе

Расписание второго тура на Итоговом устроено так, чтобы в третьем туре обязательно оставалась интрига. Между собой играют победившие и проигравшие в первых матчах, что исключает ситуацию, когда у двух теннисистов в группе после второго тура оказывается по две победы и, соответственно, становятся известны оба полуфиналиста. Кто-то один может досрочно выйти из группы, но второй участник полуфинала из группы становится известен только после третьего тура. Именно поэтому Медведев и Надаль, проигравшие на старте, встретились в среду, а не в пятницу.

В первой партии шла равная борьба. Оба теннисиста играли достаточно активно и уверенно держали свои подачи. Единственный брейк-пойнт за сет был у Медведева в седьмом гейме, и он остался нереализованным. Рафаэль в своих геймах часто шёл к сетке, успешно завершая там атаки, да и Даниил хорошо атаковал – намного лучше, чем в игре с Циципасом. Сет вполне логично завершился тай-брейком, на котором россиянину удалось ещё прибавить и переиграть Надаля – 7:3.

Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.

Надаль воскрес, как феникс, а Медведев упустил все шансы

Во втором сете Даниил сбавил в точности ударов, а Рафаэль, наоборот, заиграл практически безошибочно. Подача сама по себе у Медведева работала неплохо, но этого явно было недостаточно, и два брейка стали вполне закономерным итогом партии. Второго могло и не случиться – россиянин отыграл двойной брейк-пойнт и заработал геймбол, но затем уступил три очка подряд.

А вот начало решающей партии получилось совершенно другим и напомнило о провале Надаля в матче со Зверевым. Испанец допустил несколько грубых ошибок в важные моменты игры, и Медведев в итоге взял четыре гейма подряд! У Даниила даже было два брейк-пойнта на 5:0, но их он реализовать не сумел. Тогда подумалось, что ничего страшного в этом нет, тем более что россиянин следом выиграл свою подачу под ноль и заработал матчбол на приёме. Однако на этом важнейшем мяче Рафаэль здорово укоротил с лёта (ранее этот удар подвёл его, когда Даниил сделал второй брейк), спас свой гейм, а затем что-то пошло не так.

Возможно, Медведев расслабился, возможно, у него просто наступил спад; так или иначе, он два раза подряд не подал на матч, не заработал больше ни одного матчбола и вскоре уже оказался на грани поражения. Даниилу удалось спасти 12-й гейм с 0:30 благодаря вернувшейся сильной подаче, а концовку тай-брейка на этот раз лучше провёл Рафаэль. Медведева подвели две маленькие ошибки по ширине в последних розыгрышах, причём последний аут был настолько незаметным, что его не углядел даже судивший матч Мухамед Лайани. Завершился поединок, соответственно, «Ястребиным глазом», показавшим, что Даниил попал в коридор.

Теперь только Циципас может спасти россиянина

Для борьбы за первую строчку по итогам года это означает, что Джоковичу теперь нужно не только победить Федерера в группе и выиграть полуфинал, но и завоевать титул. При этом если Надаль выиграет у Циципаса и займёт в группе первое место, то победа над Домиником Тимом в полуфинале гарантирует ему лидерство по итогам сезона. Таким образом, Новаку нужно надеяться на то, что Рафаэль не доберётся до финала.

«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение Даниил высказал всё, что думает о Стефаносе. И дело совсем не в поражении в Лондоне.

Что касается шансов Медведева на выход из группы, то, по иронии судьбы, ему теперь нужно болеть за Циципаса. Если Стефанос вечером обыграет Александра Зверева (и желательно в двух сетах), то шансы у Даниила останутся. При таком раскладе ему самому нужно будет побеждать Зверева в двух партиях, надеяться на то, что Циципас выиграет и у Надаля, и при этом получить лучшую разницу сетов, чем у Александра и Рафаэля. Если же действующий чемпион победит Циципаса, то Медведев станет вторым теннисистом после Маттео Берреттини, который потеряет даже теоретическую возможность выйти в плей-офф.