Зверев: Медведев уже ведь вылетел? Нет?

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя поражение на Итоговом турнире ATP в матче с греком Стефаносом Циципасом, поделился ожиданиями от следующей встречи. В заключительном матче группового этапа Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который потерпел два поражения на турнире. Несмотря на неудачное начало, Медведев сохраняет шансы на выход в полуфинал.

«Даниил уже вылетел? Да, он же вылетел? А, нет, ещё нет. Если он выиграет в двух сетах, да, понял. Что ж, у него ещё есть турнирная мотивация. Но он не победит меня в двух сетах», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Медведеву необходимо побеждать Зверева в двух сетах. Также россиянину необходимо, чтобы грек Стефанос Циципас нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю. В этом случае надо будет считать разницу сетов, Надаль, Медведев и Зверев при таких раскладах одержат по одной победе.