Зверев: Медведев уже ведь вылетел? Нет?

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя поражение на Итоговом турнире ATP в матче с греком Стефаносом Циципасом, поделился ожиданиями от следующей встречи. В заключительном матче группового этапа Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который потерпел два поражения на турнире. Несмотря на неудачное начало, Медведев сохраняет шансы на выход в полуфинал.
«Даниил уже вылетел? Да, он же вылетел? А, нет, ещё нет. Если он выиграет в двух сетах, да, понял. Что ж, у него ещё есть турнирная мотивация. Но он не победит меня в двух сетах», — цитирует Зверева Tennis World USA.
Медведеву необходимо побеждать Зверева в двух сетах. Также россиянину необходимо, чтобы грек Стефанос Циципас нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю. В этом случае надо будет считать разницу сетов, Надаль, Медведев и Зверев при таких раскладах одержат по одной победе.
- 14 ноября 2019
-
12:34
-
11:59
-
11:50
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:41
-
10:21
-
10:12
-
09:12
-
08:59
-
08:45
-
08:27
-
08:06
-
04:19
-
02:42
-
02:33
-
02:05
-
00:40
-
00:27
-
00:17
- 13 ноября 2019
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
22:46
-
22:03
-
21:56
-
21:13
-
20:00
-
18:36
-
16:03
-
15:12
-
14:49
-
14:42
-
14:09