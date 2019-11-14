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Курье: Медведев потерпел болезненное поражение

Курье: Медведев потерпел болезненное поражение
Теннис / ATP 0

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В третьей партии уроженец Москвы вёл 5:1 и не реализовал матчбол.

«Ему нужно извлечь урок. Это болезненное поражение, в этом не может быть сомнений. Он — парень, который возит с собой психолога. Вопрос в том, сможет ли он справиться со всем этим к следующему матчу», — приводит слова Курье Tennis Channel.

Медведев, несмотря на два поражения, сохраняет шансы на выход из группы. 15 ноября ему необходимо победить немца Александра Зверева в двух сетах и рассчитывать на поражение Надаля в матче с греком Стефаносом Циципасом.

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Россиянин вёл с двумя брейками в решающей партии, но упустил свои шансы. Его судьба теперь в руках того, кого он назвал своим врагом.
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