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Тим: для меня большая честь, что Надаль считает меня будущей 1-й ракеткой мира

Тим: для меня большая честь, что Надаль считает меня будущей 1-й ракеткой мира
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал слова Рафаэля Надаля, заявившего, что Тим в будущем обязательно станет первой ракеткой мира.

«Большая честь, что именно про меня Рафа говорит нечто подобное. У него 19 побед на мэйджорах, что делает его слова более весомыми. Не думаю, что его высказывание окажет какое-либо давление на меня», — цитирует Тима Tennis World USA.

В настоящее время Доминик является пятой ракеткой мира. На продолжающемся в Лондоне Итоговом чемпионате АТР он досрочно пробился в финал, поочерёдно обыграв вторую ракетку мира Новака Джоковича и третьего номера рейтинга АТР Роджера Федерера. Сегодня австриец в двух партиях уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини.

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