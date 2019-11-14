Тим: для меня большая честь, что Надаль считает меня будущей 1-й ракеткой мира

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал слова Рафаэля Надаля, заявившего, что Тим в будущем обязательно станет первой ракеткой мира.



«Большая честь, что именно про меня Рафа говорит нечто подобное. У него 19 побед на мэйджорах, что делает его слова более весомыми. Не думаю, что его высказывание окажет какое-либо давление на меня», — цитирует Тима Tennis World USA.



В настоящее время Доминик является пятой ракеткой мира. На продолжающемся в Лондоне Итоговом чемпионате АТР он досрочно пробился в финал, поочерёдно обыграв вторую ракетку мира Новака Джоковича и третьего номера рейтинга АТР Роджера Федерера. Сегодня австриец в двух партиях уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини.