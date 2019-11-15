Федерер: я не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший серба Новака Джоковича в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:4, 6:3, признался, что не помнил о серии поражений в матче с уроженцец Белграда. 38-летний Федерер прервал серию из пяти проигрышей Джоковичу. Роджер впервые победил Новака с 2015 года.



«Призраков не было. Это всё выдумки журналистов. Вообще-то, я сам не знал, что уже несколько лет не побеждал Новака. У меня не было такого ощущения. Я был близок к победе в Париже и на Уимблдоне.



Если честно, я чувствовал, что у меня будут шансы. Я просто доволен уровнем своей игры в этом матче. Конечно, победа над Новаком — это всегда особенное событие. Но я не думал о том, что мне нужно избавиться от призраков или нечто в этом роде. Я быстро от этого отошёл. Я отлично играю в этом сезоне. Думаю, победа это подтверждает", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Роджер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, Джокович — нет.