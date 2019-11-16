Стали известны все полуфиналисты парного Итогового чемпионата АТР
В Лондоне завершился групповой этап Итогового чемпионата АТР в парном разряде. Каждый из дуэтов провёл по три матча и определил полуфиналистов турнира.
От группы А в 1/2 финала выступят французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, а также представители Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
В группе В первое место заняли Рейвен Клаасен из Южной Африки и Майкл Винус из Новой Зеландии. Вторыми стали поляк Лукош Кубот и Марсело Мело из Бразилии.
Сразу же стали известны и пары, которые поспорят за выход в финал престижных соревнований:
Эрбер/Маю — Кубот/Мело
Кабаль/Фара — Клаасен/Винус.
Действующими чемпионами Итогового чемпионата АТР являются представители США Майк Брайан и Джек Сок.
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