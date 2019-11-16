Стали известны все полуфиналисты парного Итогового чемпионата АТР

В Лондоне завершился групповой этап Итогового чемпионата АТР в парном разряде. Каждый из дуэтов провёл по три матча и определил полуфиналистов турнира.



От группы А в 1/2 финала выступят французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, а также представители Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.



В группе В первое место заняли Рейвен Клаасен из Южной Африки и Майкл Винус из Новой Зеландии. Вторыми стали поляк Лукош Кубот и Марсело Мело из Бразилии.



Сразу же стали известны и пары, которые поспорят за выход в финал престижных соревнований:



Эрбер/Маю — Кубот/Мело

Кабаль/Фара — Клаасен/Винус.



Действующими чемпионами Итогового чемпионата АТР являются представители США Майк Брайан и Джек Сок.