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Стали известны все полуфиналисты парного Итогового чемпионата АТР

Стали известны все полуфиналисты парного Итогового чемпионата АТР
Теннис / ATP 0

В Лондоне завершился групповой этап Итогового чемпионата АТР в парном разряде. Каждый из дуэтов провёл по три матча и определил полуфиналистов турнира.

От группы А в 1/2 финала выступят французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, а также представители Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.

В группе В первое место заняли Рейвен Клаасен из Южной Африки и Майкл Винус из Новой Зеландии. Вторыми стали поляк Лукош Кубот и Марсело Мело из Бразилии.

Сразу же стали известны и пары, которые поспорят за выход в финал престижных соревнований:

Эрбер/Маю — Кубот/Мело
Кабаль/Фара — Клаасен/Винус.

Действующими чемпионами Итогового чемпионата АТР являются представители США Майк Брайан и Джек Сок.

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